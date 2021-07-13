Адамовський: Уже не маю відношення до ТРЦ Sky Mall

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Бізнесмен Андрій Адамовський заявляє, що не має відношення до торгово-розважального центру Sky Mall у Києві з 2014 року.

Про це він розповів в інтерв'ю Дмитрові Рясному на Економічній правді.

За словами Адамовського, в результаті судових розглядів в Лондоні він отримав гроші, а його колишній бізнес-партнер Хіллар Тедер – торговий центр.

"В результаті з 2014 року я ніякого відношення до Sky Mall як власник не маю. Але на той час цей торговий центр перейшов по іпотеці в банк "Південний", в якому був непогашений кредит на 35 мільйонів доларів.

Останні кілька років з цим проєктом мене пов'язувало лише бажання викупити його у банку з-під застави і продати третій особі. Саме це я пропонував Тедеру два роки тому. Він відмовився, і в підсумку в 2020 році Sky Mall у "Південного" викупив Іван Фурсін", – заявив Адамовський.

За його словами, суперечка між ним і Тедером за Sky Mall вичерпана, "але не вичерпаний особистий конфлікт".

"У нас тривають процеси на Кіпрі – ми судимо один одного за взаємними збитками, завданими в ході конфлікту за Sky Mall. Він з мене вимагає 140 або 150 мільйонів доларів. За моїми зустрічними претензіями до нього працюють мої юристи. Сума буде порівнянна", – заявив Адамовський.

Детальніше читайте в інтерв'ю: Андрій Адамовський: Таруто, ходімо до суду!

Економічна правда