Укрзалізниця продає непрофільні активи на щонайменше 42 мільйони
АТ "Укрзалізниця" виставила на аукціони перші 22 об’єкти непрофільних активів, їхня загальна стартова вартість становить 42 мільйони гривень.
Про це повідомляє пресслужба УЗ з посиланням на слова т.в.о. голови правління компанії Івана Юрика.
Він зазначив, що Укрзалізниця виставить на продаж 11 будівель та 11 нежитлових приміщень, що розташовані в містах Київ, Львів, Дніпро, Кривий Ріг, Синельникове, Сміла та Чоп.
"Загальна стартова ціна об’єктів становить близько 42 млн грн, але ми впевнені, що вона суттєво зросте за рахунок конкуренції в ході торгів. Усі об’єкти, запропоновані до продажу, знаходяться в привабливих для ведення бізнесу місцях, потенційні покупці зможуть особисто їх переглянути", — переконаний Юрик.
Компанія планує також вивчити попит на такі об’єкти та зрозуміти реальну зацікавленість покупців для використання досвіду в подальших продажах.
Нагадуємо:
"Укрзалізниця" розпочала продаж непрофільних активів через електронні аукціони, на першому етапі планують продати 11 активів на суму 18 млн грн.
Економічна правда
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