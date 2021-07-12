Укрзалізниця продає непрофільні активи на щонайменше 42 мільйони

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АТ "Укрзалізниця" виставила на аукціони перші 22 об’єкти непрофільних активів, їхня загальна стартова вартість становить 42 мільйони гривень.

Про це повідомляє пресслужба УЗ з посиланням на слова т.в.о. голови правління компанії Івана Юрика.

Він зазначив, що Укрзалізниця виставить на продаж 11 будівель та 11 нежитлових приміщень, що розташовані в містах Київ, Львів, Дніпро, Кривий Ріг, Синельникове, Сміла та Чоп.

"Загальна стартова ціна об’єктів становить близько 42 млн грн, але ми впевнені, що вона суттєво зросте за рахунок конкуренції в ході торгів. Усі об’єкти, запропоновані до продажу, знаходяться в привабливих для ведення бізнесу місцях, потенційні покупці зможуть особисто їх переглянути", — переконаний Юрик.

Компанія планує також вивчити попит на такі об’єкти та зрозуміти реальну зацікавленість покупців для використання досвіду в подальших продажах.

Нагадуємо:

"Укрзалізниця" розпочала продаж непрофільних активів через електронні аукціони, на першому етапі планують продати 11 активів на суму 18 млн грн.

Економічна правда