В епізоді щодо "Кузні на Рибальському" заарештували третього підозрюваного

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Печерський суд 8 липня обрав одному з ексначальників Департаменту військово-технічної політики Міноборони запобіжний захід у вигляді тримання під вартою на два місяці у справі щодо постачання неякісної техніки ЗСУ.

Про це повідомляє пресслужба Держбюро розслідувань.

Експосадовцю Міністерства оборони присудили тримання під вартою з альтернативою внесення застави у сумі понад 475 млн гривень.

За версією слідства, внаслідок домовленості між посадовцями Міноборони та "Кузні на Рибальському" у 2016 році з низкою порушень був укладений договір на постачання двох військових катерів. Згодом виявилось, що вони не відповідають технічним вимогам та не придатні для використання Збройними Силами.

За цим епізодом справи збитки становлять близько 443 млн грн. Інший епізод постачання неякісної техніки для МОУ стосується компанії "Богдан Моторс".

Експосадовців Міноборони підозрюють в умисному вчиненні дій з перевищенням повноважень, що спричинило тяжкі наслідки.

Нагадуємо:

7 липня Печерський суд розглянув клопотання слідчих та задовольнив його у повному обсязі, обравши голові правління ПрАТ "Кузня на Рибальському" запобіжний захід у вигляді тримання під вартою на два місяці.

2 липня слідчі ДБР повідомили про підозри колишнім посадовим особам Міністерства оборони та ПрАТ "Кузня на Рибальському" у цій справі.

Державне бюро розслідувань провело обшуки на підприємствах, які пов'язують з колишнім президентом Петром Порошенком - це завод "Кузня на Рибальському" та підрозділи компанії "Богдан Моторс" у Києві та інших областях.

Економічна правда