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Скандальний будинок на Подолі у Києві можуть ввести в експлуатацію

Середа, 9 червня 2021, 09:00
 

Північний апеляційний господарський суд столиці скасував заборону на введення в експлуатацію будинку-монстру на Подолі. 

Джерело: депутатка Київради Євгенія Кулеба у Facebook, співрозмовник УП у КМДА

Пряма мова Кулеби: "Сьогодні північний апеляційний господарський суд скасував заходи забезпечення позову (зокрема, заборону введення в експлуатацію) по "Будинку Монстру" (Нижній Вал 27-29)".

Деталі: Водночас, оскарження цього рішення у касації потребує часу, а тому існує ризик що Державна архітектурно-будівельна інспекція введе будинок в експлуатацію, незважаючи на те, що у забудовника відсутній договір оренди землі. 

Окрім того, суд призначив третю комплексну експертизу у справі. На думку депутатки, це техніка затягування справ. 

Передісторія:

У 2012 році ТОВ "Пателі Лізинг" отримало дозвіл на будівництво 8-поверхового будинку. Однак, у подальшому фірма побудувала 12-поверхову будівлю (ЖК "Подол Престиж"), яку охрестили "будинок-монстр на Подолі".

Наприкінці 2014 року Київрада подала позов в суд з вимогою зобов’язати ТОВ "Пателі Лізинг" знести самовільно добудовані поверхи на будівлі по вул. Нижній Вал, 27-29.

У листопаді 2019 року Госпсуд Києва зобов’язав фірму знести чотири поверхи вище восьмого поверху будинку (9-12 поверхи), адже вони не були передбачені проектом і є самочинно збудованими. 

21 жовтня 2020 року Північний апеляційний госпсуд це рішення скасував і провадження у справі закрив. Пізніше ухвалу апеляції оскаржили у касаційній інстанції.

У листопаді минулого року Окружний адміністративний суд Києва зобов’язав Державну архітектурно-будівельну інспекцію видати ТОВ "Пателі Лізинг" сертифікат на скандально відому будівлю у центрі Києва, збудовану з перевищенням поверховості на вул. Нижній Вал 27-29.

Українська правда

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будівництво нерухомість Київ

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