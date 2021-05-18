Мінцифри відкрило прийом заявок на інтернет-субвенції для сіл

Міністерство цифрової трансформації до 28 травня відкрило прийом офіційних заявок від голів громад для участі у проєкті "Інтернет-субвенція", яким планують охопити понад 3 тисячі сіл.

Про це повідомляє пресслужба Мінцифри.

Заповнити заявку можна на порталі Дія. Зазначається, що увагу звертатимуть на ціну і соціальний ефект. Так, субвенцію отримає громада на ті села, яким від найменшої суми фінансування буде найбільше користі.

Пріоритетність населених пунктів визначатиметься за формулами, що визначені у Постанові КМУ, які враховують кількість жителів сіл і кількість об’єктів соціальної інфраструктури (шкіл, дитсадків, ЦНАПів, медзакладів, бібліотек тощо).

У державному бюджеті України на 2021 рік закладені 500 млн грн на проєкт "Інтернет-субвенція". Для його втілення Мінцифра створила окремий сайт, де можна дізнатися усі подробиці отримання фінансування і стежити за перебігом проєкту.

На підготовчому етапі до Мінцифри надійшло 762 заявки, автори отримають сповіщення про старт подання офіційних заявок. Під час офіційного подання заявок у Мінцифрі очікують ще більше охочих отримати фінансування на оптичний інтернет у селах, адже наразі він недоступний для понад 3 млн українців у 15 тисячах сіл.

Нагадуємо:

Віце-прем'єр - міністр цифрової трансформації Михайло Федоров заявив, що у 2021 році до оптичного інтернету підключать більше 3000 українських сіл.

Економічна правда