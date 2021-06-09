Друге читання: профільний комітет передав на розгляд Ради законопроєкт щодо реформи "Укроборонпрому"

Комітет Верховної Ради з питань нацбезпеки, оборони та розвідки одноголосно прийняв рішення про передачу законопроєкту 2822 щодо реформування "Укроборонпрому" на розгляд Ради у другому читанні.

Про це повідомив у Facebook гендиректор держконцерну "Укроборонпром" Юрій Гусєв.

"Робочою групою під головуванням голови профільного підкомітету Ігора Копитіна опрацьовано зауваження Головного юридичного управління Верховної Ради України до фінальної редакції цього законопроєкту.

Сподіваємось і спільно з народними депутатами працюємо над тим, щоб Верховна Рада розглянула та підтримала 3822 ще цієї сесії", - написав він.

Раніше повідомлялося, що реформа відбуватиметься у три етапи. Перший передбачає підготовку учасників Концерну до реорганізації, другий – перетворення учасників Концерну на господарські товариства або товариства з обмеженою відповідальністю.

На фінальному етапі реформи Концерн перетворять на акціонерне товариство та затвердять статут. Як результат, засновником та єдиним акціонером утвореного АТ буде держава в особі Кабміну.

Крім того, раніше Гусєв пояснював, що в результаті реформи два самодостатні холдинги замінять ДК "Укроборонпром". "Оборонні системи України" сформують 65 підприємств, він також поділятиметься на 6 субхолдингів. Окремо буде сформовано Аерокосмічний холдинг, що об’єднає 3 галузеві субхолдинги.

Нагадуємо:

Комітет ВРУ з питань національної безпеки, оборони та розвідки рекомендував Верховній Раді ухвалити у другому читанні законопроєкт №3822, що має на меті реформу ДП "Укроборонпром" та перетворення його на окремі холдинги.

Верховна Рада на засіданні 29 січня прийняла за основу законопроєкт щодо трансформації ДК "Укроборонпром".

Економічна правда