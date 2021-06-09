Друге читання: профільний комітет передав на розгляд Ради законопроєкт щодо реформи "Укроборонпрому"
Комітет Верховної Ради з питань нацбезпеки, оборони та розвідки одноголосно прийняв рішення про передачу законопроєкту 2822 щодо реформування "Укроборонпрому" на розгляд Ради у другому читанні.
Про це повідомив у Facebook гендиректор держконцерну "Укроборонпром" Юрій Гусєв.
"Робочою групою під головуванням голови профільного підкомітету Ігора Копитіна опрацьовано зауваження Головного юридичного управління Верховної Ради України до фінальної редакції цього законопроєкту.
Сподіваємось і спільно з народними депутатами працюємо над тим, щоб Верховна Рада розглянула та підтримала 3822 ще цієї сесії", - написав він.
Раніше повідомлялося, що реформа відбуватиметься у три етапи. Перший передбачає підготовку учасників Концерну до реорганізації, другий – перетворення учасників Концерну на господарські товариства або товариства з обмеженою відповідальністю.
На фінальному етапі реформи Концерн перетворять на акціонерне товариство та затвердять статут. Як результат, засновником та єдиним акціонером утвореного АТ буде держава в особі Кабміну.
Крім того, раніше Гусєв пояснював, що в результаті реформи два самодостатні холдинги замінять ДК "Укроборонпром". "Оборонні системи України" сформують 65 підприємств, він також поділятиметься на 6 субхолдингів. Окремо буде сформовано Аерокосмічний холдинг, що об’єднає 3 галузеві субхолдинги.
Нагадуємо:
Комітет ВРУ з питань національної безпеки, оборони та розвідки рекомендував Верховній Раді ухвалити у другому читанні законопроєкт №3822, що має на меті реформу ДП "Укроборонпром" та перетворення його на окремі холдинги.
Верховна Рада на засіданні 29 січня прийняла за основу законопроєкт щодо трансформації ДК "Укроборонпром".
Економічна правда
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