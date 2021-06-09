Уряд підтримуватиме підприємства, які перейдуть на "зелені" технології

Кабмін працює над інструментами державної допомоги, які б підтримали підприємства на шляху переходу до "зелених" технологій.

Про це віцепрем’єр-міністерка з питань європейської та євроатлантичної інтеграції Ольга Стефанішина розповіла під час форуму "Україна30. Екологія".

"Є низка доручень, які зараз опрацьовуються в уряді з тим, щоб сформувати перелік всіх інструментів державної допомоги, які будуть допустимі для малого, середнього підприємництва, для виробників, які будуть переходити на зелені технології", - розповіла вона.

За словами Стефанішиної, рішенням щодо екологічного податку займається міністр енергетики Герман Галущенко. Водночас її сфера відповідальності – доступ до міжнародних фінансових інструментів для всіх типів бізнесу та компаній для планування зеленої трансформації.

Нагадуємо:

Згідно "антиахметівського" законопроєкту, що вносить зміни до Податкового кодексу, планується збільшити також і екологічний податок – за викиди вуглецю доведеться заплатити втричі більше.

Економічна правда