Україна і Єгипет вивчають можливість спільного виробництва і експорту на африканський ринок – посол

Україна і Єгипет обговорюють можливість спільного виробництва між підприємствами та експорту на африканський ринок.

Про це в інтерв'ю "Інтерфакс-Україна" сказав надзвичайний і повноважний посол Арабської Республіки Єгипет Айман Ахмед Мокхтар Елгаммаль.

"Єгипет є членом ряду зон вільної торгівлі в африканських і арабських країнах. Наприклад, ми запросили український уряд інвестувати в особливу економічну зону Суецького каналу (SCZone)", - сказав він.

За словами посла, українські підприємства зможуть виробляти продукцію в Єгипті і отримувати вигоду від єгипетських угод про вільну торгівлю в регіоні.

"Це також буде темою зустрічі міжурядової технічного комітету в червні", - додав він.

Посол уточнив, що поки від українських компаній не надходило пропозицій з інвестицій в SCZone.

"У той же час різні організації в Україні, зокрема "Укрмашстрой" і компанії, які входять до неї, звернулися з проханням відкрити їх представництва в Єгипті для спільного виробництва високотехнологічної продукції важкого машинобудування", - сказав він.

Крім цього, за словами посла, відновлення Українсько-єгипетської ділової ради (УЄДР) буде в порядку міжурядової двосторонньої зустрічі у червні.



За його словами, українсько-єгипетська ділова рада складатиметься з представників українського та єгипетського бізнесу.



"Торговельні палати обох країн представлять учасників, які зацікавлені й мають досвід у веденні бізнесу і в Україні, і в Єгипті. Діяльність ради також буде спрямована на промоцію ведення бізнесу і двосторонніх інвестицій, проведення різних секторальних профільних виставок в обох країнах.

Отже, оскільки рада передбачає обидві сторони, бізнесу буде зрозуміліше, як інвестувати в Україну", - пояснив Елгаммаль.



Посол нагадав, що УЄДР було створено десять років тому, але останніми роками вона була неактивною.