Газовий консорціум – один із способів убезпечитись від "Північного потоку - 2" – Зеркаль

"Північний потік - 2" є геополітичною проблемою, а відтак для розв’язання потребує механізмів, притаманних геополітиці, зокрема – газового консорціуму з європейськими та американськими компаніями.

Про це радниця міністра енергетики Олена Зеркаль розповіла в етері "Свободи слова на ICTV", повідомляє Міненерго.

"Північний потік-2" став каменем спотикання для всієї Європи і для трансатлантичних відносин. Це вже не лише питання України. Ця газова труба стала питанням і предметом міжнародних перемовин на найвищому рівні", - зазначила Зеркаль.

За її словами, є декілька можливих механізмів для забезпечення безпеки держави:

"Це може бути та сама ідея, яка була в 2019 році щодо спільного консорціуму із залученням європейських і американських компаній до використання української труби".

Такий крок, каже Зеркаль, стане тиском на Російську Федерацію щодо зняття експортної монополії на продаж газу газопроводом в Європу.

Коли всі компанії отримують доступ до ГТС, це сприятиме створенню ринку. Тоді газ стане товаром і перестане бути інструментом політичного тиску і шантажу.

Радниця міністра нагадала, що за допомогою партнерів України в Євросоюзі, вже вдалося внести зміни до 3-ї газової директиви. Вони передбачають її застосування до Північного потоку-2, і дуже важливо, аби застосовувалась повністю.

Вона зазначила, що у ЄС є інструментарій, який може убезпечити Україну від повного застосування Північного потоку-2, що залишить українську ГТС без транзиту. Але для цього треба працювати з Єврокомісією та іншими країнами, які також не зацікавлені у запуску "ПП-2".

"Країни Східної Європи жодна не зацікавлена. Вони несуть колосальні втрати від цього Північного потоку-2, і їхня позиція була ключовою в Європейському Союзі", - підсумувала Зеркаль.

Нагадуємо:

Державний секретар США Ентоні Блінкен заявив, що завершення російського газопроводу "Північний потік-2" є "доконаним фактом", захищаючи рішення відмовитись від деяких санкцій і пообіцявши відповідь, якщо Москва спробує використовувати газ як зброю.

Економічна правда