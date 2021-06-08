Аеропорт "Бориспіль" назвав найпопулярніші маршрути у травні

Найбільш популярними міжнародними напрямками серед пасажирів аеропорту "Бориспіль" у травні стали курорти Анталья (Туреччина), Шарм-ель-Шейх і Хургада (Єгипет).

Про це повідомляє прес-служба аеропорту у Facebook.

До топ-5 також увійшли Стамбул і Даламан (Туреччина).

Також у топ-10: Дубай (ОАЕ), Бодрум (Туреччина), Амстердам (Нідерланди), Тбілісі (Грузія), Анкара (Туреччина).

"Частка пасажирів, які подорожували за цими напрямками, склала 65% від загальної кількості пасажирів вильоту", - йдеться у повідомленні.

Нагадаємо:

У травні 2021 року у повітряному просторі України виконано 16 986 рейсів - це на 43,4% менше порівняно з 2019 роком, абсолютне значення кількості рейсів, забезпечених аеронавігаційним обслуговуванням, від місяця до місяця збільшується, але динаміка відновлення залишається на тому ж рівні, що й у квітні.

Економічна правда