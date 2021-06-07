Apple хоче відкрити пряме представництво в Україні цьогоріч

Техкомпанія Apple планує у 2021 році відкрити пряме представництво в Україні, раніше компанія зареєструвала юрособу та почала публікувати вакансії.

Про це в інтерв’ю Бабелю розповів очільник Держмитниці Павло Рябікін.

В інтерв’ю він розповів, що у компанії виникає багато митних питань. У тому числі таких, що стосуються телефонів для продажу та для сервісних центрів. Останні дають замість зламаних. Для Митниці при перетині кордону такі телефони є однаковими, хоча вони такими не є.

Apple зареєструвала юридичну особу в Україні ще у 2020 році та почала публікувати вакансії в офіс.

Зокрема, у березні 2021 року компанія Apple почала шукати аналітика непрямих податків (Indirect Tax Analyst) для київського офісу. Згодом – регіонального менеджера з персоналу (Country Field Staff Manager, Ukraine).

Компанія Apple запустила на основному сайті український підрозділ - apple.com/ua. Хоч частина інформації подана українською, основна - досі англійською.