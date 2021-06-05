За перші п’ять місяців року український експорт збільшився на більш ніж 25%

Прем'єр-міністр України Денис Шмигаль заявив, що а перші п’ять місяців цього року український експорт збільшився на більш ніж 25%, або майже на 5 млрд доларів.

Про це він написав у facebook.

Практично на 50% зріс експорт у Китай, США, Туреччину, Велику Британію.

"Сприятлива зовнішня кон’юнктура, а також розширення географії експорту через підтримку українського бізнесу дали такий чудовий результат", - написав він.

Нагадуємо:

Експорт української продукції за перші 4 місяці цього року зріс на майже 20%.