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Укр / Рус

За перші п’ять місяців року український експорт збільшився на більш ніж 25%

Субота, 5 червня 2021, 14:17

Прем'єр-міністр України Денис Шмигаль заявив, що а перші п’ять місяців цього року український експорт збільшився на більш ніж 25%, або майже на 5 млрд доларів. 

Про це він написав у facebook.

Практично на 50% зріс експорт у Китай, США, Туреччину, Велику Британію. 

"Сприятлива зовнішня кон’юнктура, а також розширення географії експорту через підтримку українського бізнесу дали такий чудовий результат", - написав він.

Нагадуємо:

Експорт української продукції за перші 4 місяці цього року зріс на майже 20%. 

 

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Економічна правда
Укр / Рус
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