Українська економіка почала відновлюватися після коронакризи — Шмигаль﻿

Прем'єр-міністр України Денис Шмигаль заявив, що вже в перші чотири місяці цього року фіксуються позитивні тренди, які свідчать, що українська економіка почала відновлюватися після коронакризи.

Про це він написав у facebook.

"У 2021 році ми маємо закласти надійний фундамент, аби українська економіка зростала випереджаючими темпами в наступні роки", - зазначив він.

Він перелічив кілька трендів, які на його думку свідчать про відновлення економіки: