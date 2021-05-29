Українська економіка почала відновлюватися після коронакризи — Шмигаль
Субота, 29 травня 2021, 17:00
Прем'єр-міністр України Денис Шмигаль заявив, що вже в перші чотири місяці цього року фіксуються позитивні тренди, які свідчать, що українська економіка почала відновлюватися після коронакризи.
Про це він написав у facebook.
"У 2021 році ми маємо закласти надійний фундамент, аби українська економіка зростала випереджаючими темпами в наступні роки", - зазначив він.
Він перелічив кілька трендів, які на його думку свідчать про відновлення економіки:
- Зростання промисловості у квітні, через ефект низької бази, прискорилося до 13% (проти квітня 2020 року). Водночас за перші 4 місяці цього року промисловість зросла на 1,5% (проти 4-х місяців 2020).
- За перші чотири місяці цього року роздрібна торгівля зросла на 14% у порівнянні з аналогічним періодом минулого року.
- Середня номінальна зарплата українців за квітень 2021 року була на 30% більшою за ту, яку вони отримали за квітень 2020 року. Якщо враховувати зростання цін (інфляцію), то зарплати за рік зросли на 20%.
- Експорт української продукції за перші 4 місяці цього року зріс на майже 20%.
- Фінансовий результат великих та середніх підприємств до оподаткування склав 166 млрд грн прибутку в порівнянні з 4,9 млрд грн збитку за аналогічний період минулого року. Частка збиткових підприємств скоротилася до 27,8% від загального числа наявних великих і середніх компаній (це найнижчий показник в І кварталі за останні 5 років).
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