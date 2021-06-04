Данілов прокоментував заяву Путіна по "Північному потоку-2"

Секретар РНБО Олексій Данілов заявив, що для завершення "Північного потоку-2" потрібно "прокласти ще певну кількість кілометрів цього газогону", за його словами, це не може статися за один день.

Про це він сказав під час брифінгу після засідання Ради нацбезпеки і оборони.

"Для завершення ("Північного потоку - 2" - ред.) потрібно прокласти ще певну кількість кілометрів цього газогону, це не може статися за один день - це перше.

По-друге, після завершення будівництва відбуваються процеси технологічного налаштування, випробувань, після того має бути підписано дуже багато документів...", - сказав Данілов.

"За дорученням президента я в понеділок-вівторок був у Вільнюсі, де збиралися представники 5 країн, Польща, Литва, Естонія Латвія і Україна, ми проговорювали це питання ("Північного потоку-2" - ред.), це виклик не тільки не тільки для України, а й для багатьох країн, які розуміють, що таке РФ, чи можна їй довіряти", - додав він.

"На сьогодні тривають дискусії - у США республіканці наполягають, щоб санкції були продовжені, на превеликий жаль, у нас на сьогодні немає прямої можливості впливати на ці процеси, але, повірте, усі наші дипломатичні співробітники долучені до цього процесу і роблять все необхідне, щоб все це припинити.

Чи складно це зробити? Так, тому що ми маємо справу з потужними гравцями на території Європи, які зацікавлені в співпраці з РФ. Треба припиняти якісь недосказані речі з цього приводу. Перш за все, це Німеччина і Франція, які є політичними і економічними партнерами РФ. І нам це дуже неприємно, бо саме ці дві країни у 2008 році відмовили в ПДЧ Грузії, коли було майже все готово, і Україні, і в 2008 році на Грузію напала Росія.

У нас є ситуація з окупованим Кримом. Чи мають за це нести якусь відповідальність Німеччина і Франція? Я вважаю, що мають, бо крім економічного зиску є і політичні речі, і якщо ви кажете про демократію, свободу, то занепокоєнь занадто мало у сучасному світі.

Це непокоєння було в 37, 39-му рокам, відомо, чим це закінчилось", - підкреслив Данілов.

За його словами, Україна працює з усіма, в України є свої аргументи - у них свої.

"Коли вони ставлять гроші на перше місце, тоді треба всьому світу сказати, що у нас гроші на першому місці. Не люди, не демократія, не дотримання прав і свобод... Але що тоді буде з демократією, тоді буде тиранія розповзатися...", - резюмував секретар РНБО.

Нагадаємо:

Президент Росії Володимир Путін заявив, що 4 червня завершилось укладання труб по першій нитці газопроводу "Північний потік-2".

Економічна правда