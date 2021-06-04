Путін каже, що є можливість завантажувати українську ГТС і далі, але "потрібна воля Києва"

Росія має намір за 10 років наростити постачання газу в Європу на 50 млрд кубометрів, за словами Путіна, є можливість завантажувати ГТС України у майбутньому навіть після завершення терміну дії нинішнього контракту на транзит, але "потрібна добра воля зі сторони українських партнерів".

Про це президент РФ Володимир Путін сказав на Петербурзькому міжнародному економічному форумі, передає РБК.

Зокрема, відповідаючи на слова ведучого дискусії, що існуюча мережа магістральних газопроводів "годує цілі регіони Європи", Путін відповів: "Ви думаєте, ми повинні всіх годувати? У нас, що, обов'язок такий усіх годувати, чи що?".

На слова ведучого, який нагадав заяву президента України Зеленського про те, що "запуск газопроводу "Північний потік-2" позбавить Україну коштів, необхідних для зміцнення армії, яка сьогодні захищає всю Європу", президент РФ відповів, що "проблеми з прокачуванням газу через Україну почалися через бажання влади цієї країни тиснути на РФ".

При цьому, за його словами, повністю відмовлятися від українського маршруту прокачування газу Росія не планує.

"Ми виходимо з того, що поставки в Європу будуть рости. За найближчі десять років обсяг може збільшитися на 50 млрд куб. м в рік. Є можливість завантажувати ГТС України і в майбутньому, навіть після завершення терміну дії нашого контракту на транзит. Ми готові до цього, ми хочемо цього", - сказав Путін.

"Все можливо. І ми готові до цього, ми цього хочемо, але потрібна добра воля зі сторони наших українських партнерів не для того, щоб армію утримувати і націлювати на вирішення силовим способом питання Донбасу.

Ми виходимо з того, що у нас складні стосунки з керівництвом України, але ми думаємо про те як там живуть люди. Були б нормальні стосунки... Зараз у нас всередині країни 62-63 долари за 1000 кубів для населення, а в Україні - 330 доларів плюс ще транспорт. Значить з громадянина десь 350 доларів. У нас Білорусь у три рази менше платить за наш газ", - додав він.

Нагадаємо:

Президент Росії Володимир Путін заявив, що 4 червня завершилось укладання труб по першій нитці газопроводу "Північний потік-2".

Президент України Володимир Зеленський наполягає, що зупинити добудову газопроводу "Північний потік-2" можуть тільки США та президент Джо Байден.