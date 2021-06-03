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РФ хоче добудувати "Північний потік-2" до кінця року: залишилося 100 кілометрів

Четвер, 3 червня 2021, 15:25
 

Росія розраховує завершити будівництва газопроводу "Північний потік-2" до кінця 2021 року, залишилося прокласти близько 100 км.

Джерело: ТАСС з посиланням на віце-прем'єра Росії Олександра Новака

Пряма мова Новака: "Робота триває, вона не зупинялася. Оператор з компаніями, які беруть участь в проєкті, продовжують його реалізацію. Ми сподіваємося, що ця робота буде завершена до кінця, можливо, цього року. Дату я не назву, це все залежить від будівельників, технологічних і технічних умов, погодних умов".

Деталі: Новак додав, що залишилося побудувати близько 100 км газопроводу.

За його словами, проєкт будівництва "Північного потоку-2" "продовжує реалізовуватися і задовольняти всі вимоги Євросоюзу".

Для довідки: Проєкт "Північний потік-2" передбачає будівництво двох ниток газопроводу загальною потужністю 55 млрд куб. м в рік від узбережжя Росії через Балтійське море до Німеччини.

Українська правда

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Росія Північний потік

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