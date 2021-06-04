В Операторі ГТС занепокоєні вкрай низьким рівнем розрахунків облгазів

Рівень розрахунків облгазів за відібраний у лютому на власні потреби газ становив менше 1,3%.

Про це повідомляє прес-служба Оператора ГТС України.

Зазначається, що 29 травня закінчилася дія 90-денної відстрочки платежів згідно з постановою регулятора №235 від 17.02.2021 р. для операторів ГРМ (обл-, та міськгазів) за утворені негативні небаланси в лютому 2021 р.

"Облгази мали розрахуватися з Оператором ГТС України за газ, що відібрали з магістральних газогонів для власних виробничо-технологічних витрат (ВТВ), за 12 днів лютого (від дати дії постанови) в розмірі 1,5 млрд грн. Але рівень розрахування склав менше 1,3%", - підкреслили в компанії.

"Ця динаміка викликає обґрунтовані сумніви щодо погашення аналогічної заборгованості за березень, строк якої наступає у червні 2021 року згідно з постановою. Наразі облгази мають сплатити ОГТСУ майже 10 млрд грн за газ для ВТВ. З них 5,1 млрд грн - це вже прострокована заборгованість, а 4,8 млрд грн - це нарахування з відстрочкою до сплати в червні", - додали в ОГТС.

У компанії нагадали, що у лютому та березні 2021 року рівень відборів газу облгазами на власні виробничі потреби збільшився у сім разів порівняно з січнем. Загалом за два місяці, коли діяла відстрочка платежів, облгази відібрали з ГТС більше 1 млрд кубометрів газу для ВТВ.

"При цьому населення України справно сплачує тариф на розподіл облгазам в обсязі приблизно 2 млрд грн щомісяця, але важелів контролю цільового використання цих коштів немає. Єдиний дієвий інструмент - це розподільчі рахунки, коли кошти, які населення сплачує облгазам, розподіляються за цільовим призначенням", - заявив гендиректор ОГТСУ Сергій Макогон.

Він закликав нардепів терміново розглянути законопроєкт №3800, який нещодавно підтримав Комітет ВР з питань енергетики та житлово-комунальних послуг.

Нагадаємо:

Раніше повідомлялось, що загальна заборгованість облгазів перед "Оператором ГТС України" та нарахування до сплати за послуги балансування становлять 9,8 млрд грн - за минулий тиждень погасили менше 1% від боргу (9,7 млн грн).

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Економічна правда