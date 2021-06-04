Хмельницький, Козак, Мазепа: куди радять інвестувати українцям та де самі зберігають гроші

Економічна правда шукала які інструменти можуть підійти для інвестора-початківця. Відповідають гендиректор інвестиційної компанії Concorde Capital Ігор Мазепа, засновик UNIT.City Василь Хмельницький, президент інвестиційної групи "Універ" Тарас Козак.

Про це йдеться у публікації ЕП.

Почати шлях інвестицій радять з визначення мети інвестицій. Також треба відрізняти інвестування від трейдингу. "Трейдинг – це торгівля, тобто короткострокове інвестування. Купив, через хвилину чи через день продав", - говорить Тарас Козак.

У інструментах головне - диверсифікація своїх активів, з цим погоджуються всі троє. Бізнесмен Хмельницький радить вкласти у свою справу: "я рекомендував би українцям інвестувати гроші в свою справу і почати займатися бізнесом. Зараз хайп такий: потрібно купити Bitcoin, акції Tesla, або грати на спорт. Я б таке не рекомендував би". А фінансисти Козак та Мазепа радять звернути увагу на іноземні цінні папери та ОВДП.

Хмельницький всі свої кошти інвестує в проєкти, тому жодних рахунків, крім тих які необхідні для покриття поточних витрат, він не має. В інвестиціях Мазепи є два головних напрями: ті, що генерують постійний грошовий потік та ті, які займаються інноваціями. Тарас Козак каже, що має активи і в іноземних цінних паперах (американські акції. – ЕП), і в ліквідних акціях українських компаній (блакитні фішки), проте основну частину власних коштів в ОВДП.

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