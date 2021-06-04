Українські компанії експортуватимуть дрібну рогату худобу до Кувейту

Україна і Кувейт погодили новий ветеринарний сертифікат на експорт дрібної рогатої худоби - відповідне рішення цього тижня ухвалили компетентні органи двох держав.

Про це повідомляє прес-служба Ради експортерів та інвесторів при МЗС України.

"Ми розуміємо, що український бізнес шукає нові можливості на іноземних ринках у період виходу з кризи, спричиненої пандемією COVID-19. Тому наполегливо допомагаємо усувати всі перепони для експорту.

Завдяки співпраці МЗС, наших дипломатів у Кувейті та Держпродспоживслужби нині ми додатково відкрили ринок Кувейту для українських експортерів, і це продовження цієї політики", - заявив міністр закордонних справ Дмитро Кулеба.

"Українські виробники, які займаються розведенням і вирощуванням дрібної рогатої худоби, здатні конкурувати на світовому ринку. Відкриття ринку Кувейту для експорту ДРХ створює для них додаткові можливості.

Ми, зі свого боку, з колегами з МЗС продовжуватимемо роботу над відкриттям нових експортних ринків", - зазначила голова Держпродспоживслужби Владислава Магалецька.

Повідомляється, що це вже другий погоджений ветеринарний сертифікат між країнами за останній місяць. Раніше можливість експортувати власну продукцію до Кувейту отримали українські виробники молока та молочних продуктів.

Нагадаємо:

Українські виробники молока і молочних продуктів отримали можливість експортувати власну продукцію до Кувейту.

Економічна правда