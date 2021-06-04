В українських ПСГ запасів газу на 13% менше минулорічних

Рівень газу в українських підземних сховищах (ПСГ) станом на початок червня досягнув 15,5 млрд кубометрів - це на 22% вище, ніж в середньому на цю дату протягом останніх 5 років.

Про це повідомляє прес-служба "Укртрансгазу".

Водночас показник 15,5 млрд кубометрів - на 13 % менше минулорічних показників.

"З початку сезону закачування, протягом травня 2021 року, до підземних газосховищ України надійшло 0,33 млрд куб. м природного газу. Це у чотири рази менше порівняно з травнем 2020 року.

Нагадаємо, що зазвичай обсяг щомісячного закачування газу до українських ПСГ на початку сезону відносно низький. Переважно пікові навантаження відбуваються у серпні-вересні, ближче до початку опалювального сезону. Крім того, у цьому році сезон закачування розпочався на 50 днів пізніше, ніж минулоріч", - пояснили в компанії.

Станом на 1 червня 2021 року іноземні трейдери зберігають у режимі "Митний склад" 4,4 млрд куб. м газу. Це у 2,1 раза більше порівняно з аналогічним періодом минулого року.

"Ми розпочали сезон закачування до українських ПСГ у невисокому темпі. У травні ціни на газ досягали рекордних показників, і газові трейдери "тримають паузу" в очікуванні кращих цінових пропозицій для створення запасів.

Враховуючи ці ринкові тенденції, в травні ми посилили програми модернізації, зокрема, проводимо роботи, що потребують суттєвого обмеження або зупинення процесу закачування газу. Таким чином, використовуємо можливість для підвищення надійності обладнання ПСГ під час проходження опалювального сезону 2021/2022", - заявив т.в.о. генерального директора Укртрансгазу Сергій Перелома.

Нагадаємо:

Оператор газосховищ Укртрансгаз завершив сезон відбору газу 2020/21 року з рекордним за 7 років показником – 13,2 млрд кубометрів.

Еокномічна правда