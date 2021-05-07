Оператор завершив сезон відбору газу зі сховищ з рекордними за 7 років обсягами

Оператор газосховищ Укртрансгаз завершив сезон відбору газу 2020/21 року з рекордним за 7 років показником – 13,2 млрд кубометрів.

Про це повідомляє Укртрансгаз.

У компанії зазначили, що цей сезон став першим для оператора після проведення анбандлінгу.

У квітні 2021 року з українських ПСГ відібрано 0,7 млрд куб. м газу, що у понад 35 разів більше ніж за аналогічний період 2020 року. Загалом за сезон із підземних газосховищ відібрали 13,2 млрд кубометрів газу – удвічі більше за минулий сезон.

Станом на 1 травня іноземні трейдери зберігають у режимі "Митний склад" 4,6 млрд кубометрів газу – майже вчетверо більше за аналогічний період минулоріч. З них у режимі "short haul" накопичено 3,4 млрд кубометрів.

Обсяг зберігання компаній-резидентів становить 0,54 млрд кубометрів, що в 2,2 рази менше ніж в аналогічний період 2020 року. З них у "short haul" – 0,46 млрд кубометрів.

В УТГ пояснюють, що високий попит на зберігання газу в режимі "Митний склад" та транспортування за спецтарифом "short haul", був пов’язаний, зокрема, із укладенням нового контракту на транзит російського газу. Це дало можливість Оператору газотранспортних систем "як продовжити транспортування газу за межі України, так і наростити обсяги постачання газу до вітчизняних ПСГ".

Запас природного газу у ПСГ на 1 травня становив 15,1 млрд кубометрів газу, що на 8,3% менше аналогічного періоду минулого року.

Т.в.о гендиректора Укртрансгазу Сергій Перелома пояснює, що на результати сезону вплинула сприятлива цінова кон'юнктура. "Зокрема, різниця у цінових котируваннях на газ влітку та взимку, а також вигідні тарифи на зберігання газу в українських ПСГ", – додав він.

Крім того, українські газосховища "вперше працювали для забезпечення опалювального сезону не тільки в Україні, а й у країнах ЄС, адже газ у наших підземках зберігали, і продовжують зберігати, десятки компаній-нерезидентів".

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Економічна правда