Посли G7 обговорили з керівництвом "Енергоатому" корпоратизацію компанії

Посли G7 зустрілися з керівництвом "Енергоатому" та підкреслили потребу в лібералізованому, конкурентному ринку електроенергії та корпоратизації "Енергоатому" відповідно до принципів ОЕСР.

Про це повідомляється у Twiiter-акаунті представництва послів країн G7.

"Посли G7 зустрілися з керівництвом Енергоатому, щоб обговорити плани з модернізації й глибшої інтеграції енергосистем із рештою Європи; вони підкреслили потребу в лібералізованому, конкурентному ринку електроенергії та корпоратизації Енергоатому відповідно до принципів ОЕСР", - йдеться у повідомленні.

Як зазначає прес-служба "Енергоатому", під час зустрічі т.в.о. президента компанії Петро Котін ознайомив керівників дипломатичних місій з поточною ситуацією на підприємстві.

"Особливу увагу було зосереджено на важливій ролі компанії як найбільшого виробника електроенергії в Україні (51%), а також у контексті гарантування економічної та енергетичної безпеки країни.

Зокрема, було відзначено, що наразі компанія досягла суттєвого прогресу в частині диверсифікації постачання ядерного палива на АЕС України і продовжує дотримуватися цього курсу, який повністю відповідає Європейській стратегії енергетичної безпеки", - додали в "Енергоатомі".

Також, зазначають в компанії, сторони обговорили процес корпоратизації компанії, стан безпеки та модернізації українських АЕС, а також перспективні проєкти, що їх наразі реалізовує НАЕК "Енергоатом".

Нагадаємо:

Президент Володимир Зеленський заявив, що "Енергоатом" уже 3-4 місяці вийшов на прибуток, для підприємства стоїть завдання вийти як мінімум на 500 млн дол прибутку в цьому році.

Економічна правда