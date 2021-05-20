Президент про "Енергоатом": Стоїть задача вийти як мінімум на 500 мільйонів доларів прибутку у цьому році

Президент Володимир Зеленський заявив, що "Енергоатом" уже 3-4 місяці вийшов на прибуток, для підприємства стоїть завдання вийти як мінімум на 500 млн дол прибутку в цьому році.

Про це він сказав на прес-конференції.

"По Енергоатому. Ой, там складна історія. Зараз це прибуткове підприємство - вже три чи чотири місяці "Енергоатом" вийшов на прибуток, достатньо високий. Їм поставлена задача - вони повинні вийти як мінімум на 500 млн дол прибутку в цьому році.

Через рік вони повинні вийти на прибуток для держави біля 1 млрд дол. Побачите, так і буде", - сказав Зеленський.

"Складна історія там відбувалась. Тому ми змінювали і боролись за нове керівництво Міненерго, бо це дуже пов'язані речі. І були, і є. Все дуже сильно залежить від політики Міненерго.

Наприклад, Міненерго керувало тим, щоб виводити в той чи інший час дешеву генерацію, а це атомка, на ремонт, виводити блоки Енергоатома саме в той час, коли йшов опалювальний сезон, пік. Для чого це робилось? Для того, щоб збільшити теплову генерацію. Тобто не баланс між енергетикою, а для того, щоб працювала теплова. Це був удар і по Енергоатому, і по державі", - додав президент.

"Багато зацікавлених сторін, багато груп, не тільки українських в цій ситуації. Тому треба боротись - з кожним підприємством окремо", - резюмував він.

Нагадаємо:

За повний 2020 рік Національна атомна компанія "Енергоатом" відзвітувала про чисті збитки на суму 4,8 мільярда гривень. За власним фінансовим планом компанія мала закінчити рік із прибутком у сумі 1,6 мільярд гривень.

За результатами 2019 року "Енергоатом" відзвітувала про 3,8 млрд грн прибутку. У той час як 2018 рік завершений також із прибутком у розмірі 4,6 млрд грн.

За підсумками січня-березня 2021 року НАЕК "Енергоатом" очікує отримати 1 млрд грн чистого прибутку.

Економічна правда