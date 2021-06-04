"Укравтодор" заявляє про скорочення збитковості завдяки "Великому будівництву"

Компанії "Укравтодору" у 2020 році скоротили збитки у більш ніж 16 разів - у відомстві заявили, що одним із ключових факторів збільшення прибутковості стала реалізація програми "Велике будівництво".

Про це повідомляє прес-служба "Укравтодору" у Facebook.

До сфери управління "Укравтодору" належать 23 суб'єкти господарювання державного сектору економіки:

11 економічно активних державних підприємств;

11 державних підприємств, що не працюють і є у стадії ліквідації, реорганізації чи діяльність яких припинено;

АТ "ДАК "Автомобільні дороги України", 100% акцій якого належить державі, функції з управління корпоративними правами якої здійснює Укравтодор. До складу АТ "ДАК "Автомобільні дороги України" належить 31 дочірнє підприємство.

"Одним із ключових факторів, котрий допоміг збільшити прибутковість державних підприємств "з орбіти" Укравтодору стала реалізація президентської програми Велике будівництво.

11 економічно активних підприємств отримали чистий прибуток 13,5 млн грн. Лідером серед яких стало ДП "ДерждорНДІ" з прибутком 9,4 млн грн", - йдеться у повідомленні.

Водночас АТ "ДАК "Автомобільні дороги України" завершив рік зі збитками у розмірі 130 млн грн. У 2019 році збиток становив 443,2 млн грн, а у 2018 - 314,7 млн грн.

"Через це за результатами 12 місяців минулого року сумарно 23 суб’єкти господарювання отримали збиток у розмірі 116,5 млн грн. У 2019 році ця сума була у 16,3 раза більшою - тобто 1,6 млрд грн", - додали у відомстві.

Нагадаємо:

За результатами 2020 року Державне агентство автомобільних доріг України відзвітувало про сумарні чисті збитки підпорядкованих компаній на суму 116,5 млн грн.

Економічна правда