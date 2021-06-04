Фонд розглядає збільшення суми гарантування до 800 тисяч

Фонд гарантування вкладів фізосіб очікує на збільшення гарантованої суми до 600 тисяч грн з 2023 року, проте не відмовляється від її збільшення у майбутньому до 800 тисяч грн залежно від фінансового стану Фонду.

Про це розповіла очільниця Фонду Світлана Рекрут в інтерв’ю Мінфіну.

Вона зазначила, що стратегічною метою Фонду є збільшення суми гарантування до європейського рівня, тобто 100 тисяч євро (близько 3,3 млн грн). Наразі до Верховної Ради внесено законопроєкт, яким сума гарантування збільшиться до 400 тисяч грн у 2022 році та до 600 тисяч грн – з 2023 року.

Рекрут пояснила, від чого залежить гарантована Фондом сума: "Сума гарантування повинна не менше ніж у 5 разів перевищувати ВВП на душу населення. Сьогоднішні 200 тис. грн — це набагато нижче світового бенчмарка".

Крім того, впливає рівень покриття за кількістю вкладів. "Тут з покриттям понад 98% ми були завжди в "топі" через надмірно велику кількість дрібних вкладів у банківській системі", – додала вона.

Третім фактором Рекрут назвала покриття за сумою вкладів, яке згідно світової практики має перевищувати 50−60%. В Україні воно становить 40%.

Як пояснила очільниця ФГВФО, після підвищення до 400 тис. грн покриття становитиме близько 55,5%, до 600 тис. грн — понад 60%, залежно від динаміки і структури депозитів. За словами Рекрут, перевищувати цю межу не варто, адже тоді вкладники припиняють нести відповідальність за вибір банку, а банки приймають надмірні ризики.

Крім цього, враховується фінансовий стан Фонду: скільки резервних активів є в наявності. Фонд повинен мати змогу покрити виплати в нормальних і кризових умовах без держпозик, що можна виконати при збільшенні до 600 тис. грн.

"Якщо ж наші показники будуть вищими, ми повернемося до питання збільшення суми до 800 тис. або навіть 1 млн грн достроково", – підсумувала Рекрут.

Нагадуємо:

У Верховній Раді зареєстровано законопроєкт, яким пропонується поступово збільшити суму гарантування вкладів фізосіб з 200 тисяч грн до 400 тисяч грн одразу, а з 2023 року – до 600 тисяч грн.

Економічна правда