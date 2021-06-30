Нацкомісія видала першу ліцензію на ринках капіталу за новими правилами

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Національна комісія з цінних паперів 30 червня 2021 року ухвалила рішення щодо видачі першої ліцензії на провадження діяльності на ринках капіталу, її отримала ТОВ "Українська енергетична біржа".

Про це повідомила пресслужба НКЦПФР.

Товарна біржа отримала ліцензії на провадження діяльності з організації торгівлі продукцією на товарних біржах та клірингової діяльності з визначення зобов’язань.

У 2020 році Верховна Рада ухвалила закон, згідно якого товарні біржі з 01.07.2021 повинні пройти процедуру ліцензування у Нацкомісії, аби надалі здійснювати діяльність. УЕБ стала першою, що пройшла відповідну процедуру.

Так, Комісією зареєстровані нові правила товариства, які відповідають чинному законодавству. Для отримання ліцензій біржа пройшла процес реорганізації своєю структури.

"Сьогоднішня подія є визначною не тільки для учасників ринку, а й для регулятора. Адже Комісія вперше повністю провела процедуру реєстрації ліцензіата за новими правилами. Сподіваємось, що це тільки початок, і надалі ми отримаємо ще не один пакет документів від зацікавлених учасників ринків", – зазначив Голова НКЦПФР Руслан Магомедов.

Нагадуємо:

Верховна Рада прийняла в цілому проект закону щодо спрощення залучення інвестицій та запровадження нових фінансових інструментів №2284.

Економічна правда