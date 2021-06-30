Рада ухвалила законопроєкт про механізми виведення банків з ринку

Фото: Прес-служба Верховної Ради

Верховна Рада ухвалила у другому читанні та в цілому законопроєкт № 4546 щодо вдосконалення механізмів виведення банків з ринку та задоволення вимог кредиторів цих банків.

Про це повідомляє прес-служба Ради.

Закон, зокрема, визначає правові підстави для відшкодування шкоди (збитків) особою, якою заподіяно шкоду банку та кредиторам банку, а також особою, яка внаслідок таких дій отримала майнову вигоду.

"Законом удосконалено деякі питання відшкодування шкоди (збитків) пов’язаними з банком особами, іншими особами, дії або бездіяльність яких призвели до заподіяння кредиторам та/або банку шкоди (збитків), у тому числі, передбачивши можливість укладення Фондом гарантування вкладів фізичних осіб договору про добровільне відшкодування такої шкоди (збитків), механізм повернення коштів колишнім кредиторам банку після його ліквідації, звільнення від сплати судового збору, державного мита, плати у сфері державної реєстрації", - йдеться у повідомленні.

Закон уточнює деякі процедурні аспекті виведення неплатоспроможного банку з ринку, ліквідації банків, повноваження Фонду, його органів, механізм правового захисту працівників членів адміністративної ради Фонду тощо.

Закон також:

удосконалює процедуру та перелік підстав для виявлення нікчемних правочинів;

уточнює деякі питання нормативно-правового регулювання порядку проведення ліквідаційної процедури;

удосконалює механізм правового захисту працівників Фонду та членів його адміністративної ради;

врегульовує питання роботи Фонду із забезпеченими кредиторами, банків, які виводяться з ринку;

уточнює питання щодо сплати судового збору та плати за проведення державної реєстрації.

Нагадаємо:

У травні Верховна Рада прийняла у першому читанні законопроєкт № 4546 щодо вдосконалення механізмів виведення банків з ринку та задоволення вимог кредиторів цих банків.

Економічна правда