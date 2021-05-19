Рада прийняла за основу законопроєкт про виведення банків з ринку

Верховна Рада прийняла у першому читанні законопроєкт № 4546 щодо вдосконалення механізмів виведення банків з ринку та задоволення вимог кредиторів цих банків.

Про це повідомляється на сайті Ради.

"Цей законопроєкт в інтересах вкладників і в інтересах банків. Вкладників, ошуканих шахраями, які виводили чужі гроші з банків, доводячи ці банки до банкрутства.

ФГФВО під час ліквідації банків виявив виведених з банків грошей на 120 млрд грн, і встановив 700 осіб, які були пов'язані з власниками банків або самих власників банків.

Закон передбачає вдосконалення процедур, направлених на збереження активів банків, що перебувають в процедурі ліквідації, на вдосконалення порядку проведення ліквідаційної процедури, визначення переліку підстав та виявлення нікчемних правочинів, а також передбачення можливості укладення "мирових" угод", - розповів автор законопроєкту Данило Гетманцев.

За його словами, цей законопроєкт підтримав профільний комітет Ради.

"Метою законопроєкту є ефективне проведення заходів щодо виведення банку з ринку, шляхом удосконалення механізмів збереження активів банку, запобігання втрати майна банку, задоволення якомога більшої кількості кредиторів банків, що виводяться з ринку", - йдеться у повідомленні.

Документ, зокрема, визначає правові підстави для відшкодування шкоди, особою, якою заподіяно шкоду банку та кредиторам банку, а також особою, яка внаслідок таких дій отримала майнову вигоду.

Передбачається врегулювати такі питання:

удосконалення процедур та переліку підстав для виявлення нікчемних правочинів;

уточнення деяких питань нормативно-правового регулювання порядку проведення ліквідаційної процедури;

удосконалення механізму правового захисту працівників Фонду та членів його адміністративної ради;

врегулювання питання роботи Фонду із забезпеченими кредиторами, банків, які виводяться з ринку;

уточнення питань щодо сплати судового збору та плати за проведення державної реєстрації.

Документ пропонує запровадити положення, що дозволить ФГВФО ініціювати цивільні, адміністративні, кримінальні чи арбітражні провадження про стягнення шкоди (збитків), заподіяної банку внаслідок націоналізації, експропріації майна, реквізиції, руйнування, шкоди або знецінення майна банку внаслідок воєнних дій, збройних конфліктів, громадських заворушень.

Економічна правда