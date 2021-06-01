У травні попит на нові легкові авто зріс на 43% – асоціація

У травні українці купили та зареєстрували майже 8,5 тис нових легкових авто - порівняно з минулим роком травневний попит на нові авто зріс на 43%.

Про це повідомляє асоціація автовиробників України "Укравтопром".

Зазначається, що це найбльший травневий результат з 2013 року.

При цьому, найпопулярнішою маркою місяця стала Toyota (1122 авто, +9%).

На другому місці - Renault (+25%, 1067 авто).

Замикає топ-3 Kia (629 авто, -6%).

Також у топ-5 Skoda (624 авто, +116%), та Nissan (415 авто, +158%).

"Бестселером місяця став автомобіль Toyota RAV-4, в активі якого 472 реєстрації.

Всього з початку року свої перші реєстраційні номери отримали 39,6 тис нових легкових авто, що на третину більше щодо аналогічного періоду минулого року", - йдеться у повідомленні.

Нагадаємо:

У квітні 2021 року українці купили та поставили на облік більше 10 тис нових легкових авто - це майже втричі більше, ніж роком раніше.

Економічна правда