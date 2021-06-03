НБУ продав золотих пам'ятних монет на понад 2 мільйона

Нацбанк під час електронного біржового аукціону 3 червня реалізував усі золоті пам'ятні монети "1 гривня" - на аукціоні придбали всі 50 монет на загальну суму майже 2,34 млн грн.

Про це повідомляє прес-служба НБУ.

Зазначається, що наступний аукціон з продажу цієї пам’ятної монети Нацбанк планує провести 10 червня 2021 року.

На торги запропонують 50 пам’ятних монет "1 Гривня" (50 лотів - по одній монеті у футлярі в кожному лоті). Аукціон відбудеться на Універсальній товарній біржі "Контрактовий дім УМВБ" в системі електронних торгів з можливістю віддаленого доступу.

Нагадаємо:

Нацбанк 17 травня 2021 року ввів в обіг золоту пам’ятну монету "1 Гривня", її виготовлено із золота 999,9 проби.

Економічна правда