"Золота гривня": НБУ вводить в обіг ще одну пам'ятну монету

Нацбанк 17 травня 2021 року вводить в обіг золоту пам’ятну монету "1 Гривня", її виготовлено із золота 999,9 проби.

Про це повідомляє прес-служба регулятора.

Зазначається, що монета відтворює дизайн обігової монети "Володимир Великий" номіналом 1 гривня зразка 2004 року, що присвячена князю Київському Володимиру Великому.

"Водночас монета має окремі відмінності від обігової монети "Володимир Великий". Її виготовлено із золота 999,9 проби, категорія якості карбування - "анциркулейтед", маса дорогоцінного металу в чистоті - 15,55 г, діаметр - 25,0 мм, гурт монети - гладкий. Відкарбована ця золота пам’ятна монета була у 2010 році тиражем 500 штук", - йдеться у повідомленні.

На аверсі пам'ятної монети розміщено: угорі - малий державний Герб України, під яким написи: УКРАЇНА/НАЦІОНАЛЬНИЙ БАНК; номінал 1 (по центру), позначення металу, його проби, маси монети в чистоті Au 999,9/15,55 (ліворуч від номіналу), напис Голова та підпис В.С. Стельмаха, який очолював НБУ у 2010 році (праворуч від номіналу), ГРИВНЯ (під номіналом півколом); унизу на тлі стилізованого орнаменту у вигляді підкови – рік карбування 2010.

На реверсі - розміщено зображення князя Володимира Великого, який тримає в правій руці хрест, а в лівій - макет Десятинної церкви, та напис ВОЛОДИМИР ВЕЛИКИЙ (угорі півколом). Художник і скульптор - Володимир Дем’яненко.

У НБУ заявили про ймовірність підвищеного попиту на монету - зважаючи на це, планують розпочати її реалізацію на електронних аукціонах.

"Це дасть можливість на прозорих та конкурентних засадах задовільнити попит клієнтів, зокрема банків, нумізматів та їх об’єднань, інших юридичних та фізичних осіб.

Перший електронний аукціон з продажу пам’ятної монети України "1 Гривня" відбудеться у день її введення в обіг - 17 травня 2021 року. Його планується провести на Універсальній товарній біржі "Контрактовий дім УМВБ" в системі електронних торгів з можливістю віддаленого доступу", - пояснили в НБУ.

На торги буде запропоновано 50 шт. пам’ятних монет "1 Гривня" (50 лотів - по одній монеті у футлярі в кожному лоті).

Про проведення наступних аукціонів НБУ та біржа завчасно повідомлятимуть на своїх офіційних сайтах.

Нагадаємо:

Національний банк із 21 січня 2021 року ввів в обіг пам'ятну монету "До 150-річчя від дня народження Лесі Українки".

Економічна правда

Економічна правда