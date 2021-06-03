За 65 мільйонів доларів: "Укрпошта" оголосила два тендери на будівництво сортувальних центрів

"Укрпошта" оголосила 2 тендери на будівництво нового автоматичного сортувального центру (хабу) у Львові та сортувального центру (депо) в Івано-Франківську загальною вартістю 65 млн доларів.

Про це повідомив у Facebook гендиректор "Укрпошти" Ігор Смілянський.

"Сьогодні продовжуємо "Велике Будівництво Укрпошти" і оголошуємо 2 тендери (більше 50 мільйонів доларів) на будівництво нового автоматичного сортувального центру (хаба) у Львові (8 га 26 000 м кв) і сортувального центру (депо) в Івано-Франківську (3 га 6000 м кв).

У нас багато клієнтів на Заході України і вони (як і всі інші) заслуговують, щоб отримувати якісні, сучасні послуги. Сьогодні робимо перший, але впевнений крок у цьому напрямку, де Львів стане центром, який відповідає за логістику Заходу України і сполучною ланкою з Європою. А думаючи про екологію і жителів цих чудових міст, після будівництва ми приберемо свої машини з центру міста і продамо наші будівлі для міських проєктів", - написав він.

За даними в Prozorro, очікувана вартість будівництва депо в Івано-Франківську - 13 млн дол, хабу у Львові - 52 млн дол.

Кінцевий термін подання тендерних пропозицій - 27 червень 2021 року.

Нагадаємо:

"Укрпошта" оголосила тендер на будівництво автоматизованого сортувального центру в Київській області, очікувана вартість проєкту - 50 млн доларів.

Економічна правда