За 50 мільйонів доларів: "Укрпошта" оголосила тендер на будівництво сортувального центру

"Укрпошта" оголосила тендер на будівництво автоматизованого сортувального центру в Київській області, очікувана вартість проєкту - 50 млн доларів.

Про це повідомив у Facebook гендиректор компанії Ігор Смілянський.

"Сьогодні від планів, кредитів і обговорень ми стали на крок ближче до сучасних сортувальних центрів, як у всіх пошт світу. За кілька років матимемо 6-7 таких центрів та 60+ нових депо.

А сьогодні перейшли до конкретики і на Рrozorro вже є оголошення про пошук партнера з будівництва першого з них - HUB_KyivEast у Київській області. Рrozorro могли не використовувати, але взяли як інструмент для зниження градусу зради в країні", - написав Смілянський.

За його словами, договір будівництва - "під ключ" з гарантією і експлуатацією.

"Варіантів два: інвестдоговір або довгострокова оренда з можливістю викупу з боку" Укрпошти ", - додав він.

Кінцевий термін подання тендерних пропозицій - 6 червня 2021 року.

Економічна правда