За 50 мільйонів доларів: "Укрпошта" оголосила тендер на будівництво сортувального центру
"Укрпошта" оголосила тендер на будівництво автоматизованого сортувального центру в Київській області, очікувана вартість проєкту - 50 млн доларів.
Про це повідомив у Facebook гендиректор компанії Ігор Смілянський.
"Сьогодні від планів, кредитів і обговорень ми стали на крок ближче до сучасних сортувальних центрів, як у всіх пошт світу. За кілька років матимемо 6-7 таких центрів та 60+ нових депо.
А сьогодні перейшли до конкретики і на Рrozorro вже є оголошення про пошук партнера з будівництва першого з них - HUB_KyivEast у Київській області. Рrozorro могли не використовувати, але взяли як інструмент для зниження градусу зради в країні", - написав Смілянський.
За його словами, договір будівництва - "під ключ" з гарантією і експлуатацією.
"Варіантів два: інвестдоговір або довгострокова оренда з можливістю викупу з боку" Укрпошти ", - додав він.
Кінцевий термін подання тендерних пропозицій - 6 червня 2021 року.
Економічна правда
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