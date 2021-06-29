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Гривня зміцніла на закритті міжбанку

Вівторок, 29 червня 2021, 17:31
 
фото: нбу

29 червня котирування гривні до долара на закритті міжбанку встановились на рівні 27,18 - 27,20 гривні.

Про це повідомляє Finance.ua.

На 16:59 середні курси валют на міжбанку були наступними:

Долар США – 27,18 - 27,20 гривні;

Євро – 32,32 - 32,35 гривні.

На готівковому ринку котирування гривні до долара становлять 27,07 – 27,29 гривні. Євро купують по 32,17 гривні, продають по 32,57 гривні.

На "чорному" ринку долар торгується по 27,12 - 27,18 гривні, євро - 32,28 - 32,39 гривні.

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Нагадуємо:

29 червня котирування гривні до долара на відкритті міжбанку встановились на рівні 27,33 - 27,35 гривні.

Національний банк зміцнив офіційний курс гривні до долара на 6 копійок, встановивши його на 29 червня на рівні 27,40 гривні.

Економічна правда

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Економічна правда
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