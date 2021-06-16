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Гендиректора "Укрпошти" призначатиме наглядова рада без конкурсу

Середа, 16 червня 2021, 15:46
 

Кабмін на засіданні 16 червня ухвалив зміни до постанови, якою дозволив призначати генерального директора "Укрпошти" поза конкурсом через наглядову раду підприємства.

Про це йдеться у постанові Кабміну.

Так, ухвалений 16 червня документ вносить зміни до постанови уряду №777 від 3 вересня 2008 року. 

Відповідні зміни зумовлені строками призначення гендиректора за конкурсною процедурою. Цей процес може тривати понад пів року, що, як наслідок, може поставити під загрозу стратегічну інвестпрограму обсягом у 100 млн євро.

Відтак наглядова рада підприємства матиме повноваження здійснювати відбір кандидатів без конкурсного відбору з боку держави.

Нагадуємо:

Ігор Смілянський став генеральним директором ПАТ "Укрпошта" у 2018 році, з ним уклали контракт на три роки – до 30 червня 2021 року. 

Економічна правда

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