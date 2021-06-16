Гендиректора "Укрпошти" призначатиме наглядова рада без конкурсу
Кабмін на засіданні 16 червня ухвалив зміни до постанови, якою дозволив призначати генерального директора "Укрпошти" поза конкурсом через наглядову раду підприємства.
Про це йдеться у постанові Кабміну.
Так, ухвалений 16 червня документ вносить зміни до постанови уряду №777 від 3 вересня 2008 року.
Відповідні зміни зумовлені строками призначення гендиректора за конкурсною процедурою. Цей процес може тривати понад пів року, що, як наслідок, може поставити під загрозу стратегічну інвестпрограму обсягом у 100 млн євро.
Відтак наглядова рада підприємства матиме повноваження здійснювати відбір кандидатів без конкурсного відбору з боку держави.
Нагадуємо:
Ігор Смілянський став генеральним директором ПАТ "Укрпошта" у 2018 році, з ним уклали контракт на три роки – до 30 червня 2021 року.
Економічна правда
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