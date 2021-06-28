З 2014 року жителі ОРДЛО не отримали 900 мільярдів гривень пенсій – міністр

Жителі непідконтрольних українському уряду територій Донецької та Луганської областей з 2014 року не отримали щонайменше 900 млрд грн пенсій.

Про це в інтерв'ю "Радіо Свобода" заявила міністр соціальної політики Марина Лазебна.

"Розрахункова сума пенсійних виплат за період з серпня 2014 року по жовтень 2020-го складає майже 900 мільярдів... Це ті гроші, якби нічого не сталося, ми людям виплачували би пенсії. Але ж ми не знаємо, чи ті люди живі, де вони, хто вони. От це те, що я казала, що було до війни 1278 тисяч пенсіонерів в Донецькій і в Луганській областях.

Але ми знаємо й іншу цифру, втрати надходжень до Пенсійного фонду внаслідок окупації окремих районів Донецької і Луганської областей також за період з серпня 2014 року по травень 2021 року. Це 141 мільярд гривень. Це втрати держави. І людські, і економічні", - розповіла Лазебна.

Водночас у відповідь на питання про категорію людей, які раніше отримували пенсію, а тепер перестали, бо не можуть доїхати, міністр відповіла, що такої кількості немає.

Нагадаємо:

Пенсійний фонд України нагадав календар перерахунків пенсій у 2021 році - зокрема, 1 липня 2021 року зросте мінімальна пенсія за віком та доплата за понаднормовий стаж у зв’язку зі зростанням прожиткового мінімуму.

Раніше Лазебна повідомляла, що Україна постійно виплачує пенсії 660 тисячам пенсіонерів, які проживають на тимчасово окупованих територіях Донецької та Луганської областей.