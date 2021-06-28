Британія заборонила біржі Binance торгувати криптовалютою в країні

Британський фінансовий регулятор відхилив заявку лондонської Binance Markets на реєстрацію в якості компанії, що здійснює операції з криптовалютами, та попередив, що діяльність Binance Markets й інших компаній групи з торгівлі криптовалютою в країні буде мати незаконний характер.

Про це пише Financial Times.

"Рішення Управління з фінансового поведінки Великої Британії (FCA) - один із найважливіших кроків, вжитих регуляторами світу проти Binance. Біржа має до вечора середи підтвердити, що виконала вимоги регулятора", - пише газета.

"Binance Markets Limited не має права займатися будь-якою регульованою діяльністю у Британії", - заявили в FCA.

"Жодна інша організація Binance Group не має жодної форми дозволу, реєстрації або ліцензії на здійснення регульованої діяльності у Британії", - додали у відомстві.

Регулятор зобов'язав Binance до середи повідомити на своєму веб-сайті та в соціальних мережах, що Binance Markets не має права здійснювати діяльність у Британії. Вона також повинна забезпечити безпеку і зберігання всіх записів про британських користувачів і проінформувати про це FCA до 2 липня.

"Binance заявив, що для співпраці з регуляторними органами потрібен спільний підхід, і що дуже серйозно ставиться до своїх зобов'язань. Там додали, що повідомлення FCA "не має прямого впливу на послуги, що надаються на Binance.com", оскільки Binance Markets Limited є окремою організацією", - йдеться у повідомленні.

"Binance є одним з найважливіших операторів на швидкозростаючому крипто-ринку, пропонуючи широкий спектр послуг клієнтам по всьому світу, включаючи торгівлю десятками цифрових монет, ф'ючерсами, опціонами, токенами акцій. За даними TheBlockCrypto, минулого місяця він зафіксував обсяги криптовалютних торгів, еквівалентні 1,5 трлн дол", - додає FT.

Як зазначає видання, при прийнятті рішень за заявками про реєстрацію криптовалютних компаній FCA грунтується на даних звітів з контролю і запобіганню відмиванню коштів і фінансуванні тероризму.

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Економічна правда