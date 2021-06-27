Підприємці зможуть підключитися до держсистеми обміну інформацією

Кабінет Міністрів ухвалив рішення, яке дасть змогу бізнесу підключитися до державної системи обміну даними "Трембіта".

Про це заявив прем'єр-міністр Денис Шмигаль.

"Уряд ухвалив рішення, яке дасть змогу підприємцям взаємодіяти з державними ресурсами і отримувати необхідну інформацію з реєстрів за лічені хвилини, без зайвих паперових довідок", - написав прем'єр.

Він зазначив, що це рішення дасть змогу зробити взаємодію між бізнесом і органами держвлади більш прозорою.

"Це ще один крок до переходу України в режим "paperless", який спростить бізнесу доступ до даних і підвищить прозорість у взаємодії з органами державної влади", - наголосив прем'єр.

Нагадуємо:

Верховна Рада у першому читанні ухвалила законопроєкт №5495, який передбачає цифровізацію всіх публічних послуг.