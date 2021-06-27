Підприємці зможуть підключитися до держсистеми обміну інформацією
Кабінет Міністрів ухвалив рішення, яке дасть змогу бізнесу підключитися до державної системи обміну даними "Трембіта".
Про це заявив прем'єр-міністр Денис Шмигаль.
"Уряд ухвалив рішення, яке дасть змогу підприємцям взаємодіяти з державними ресурсами і отримувати необхідну інформацію з реєстрів за лічені хвилини, без зайвих паперових довідок", - написав прем'єр.
Він зазначив, що це рішення дасть змогу зробити взаємодію між бізнесом і органами держвлади більш прозорою.
"Це ще один крок до переходу України в режим "paperless", який спростить бізнесу доступ до даних і підвищить прозорість у взаємодії з органами державної влади", - наголосив прем'єр.
Нагадуємо:
Верховна Рада у першому читанні ухвалила законопроєкт №5495, який передбачає цифровізацію всіх публічних послуг.
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