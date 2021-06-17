Всі розділи
Укр / Рус

Рада зробила крок до запровадження режиму paperless

Четвер, 17 червня 2021, 16:16
 

Верховна Рада у першому читанні ухвалила законопроєкт №5495, який передбачає цифровізацію всіх публічних послуг. 

Джерело: Верховна Рада у Telegram, "Слуга народу" в Telegram

Деталі: Проєктом закону пропонують ухвалити, що якщо для отримання послуги від громадянина вимагають документи або інформацію, яка міститься в національних електронних інформаційних ресурсах, то такі документи можна не подавати. У такому випадку надавач послуги, який представляє державу, самостійно отримує таку інформацію.

Окрім того, законопроєкт вперше впроваджує поняття "електронна публічна послуга". Остання прирівнюється до паперових послуг. Також встановлюються чіткі правила надання е-послуг. 

Також електронні послуги зможуть надаватись автоматично, без втручання чиновника. Зазначається, що можна буде отримати кілька послуг за однією заявою.

На законопроєкт очікує друге читання. 

Що передувало: Президент Володимир Зеленський заявляє, що в день 30-річчя своєї незалежності Україна увійде в режим paperless: державні органи прийматимуть від громадян документи й довідки в електронному вигляді. 

Українська правда

Читайте нас також у Telegram. Підписуйтесь на наші канали "УП. Кляті питання" та "УП. Off the record"

технології Верховна рада

powered by lun.ua
Матеріали за темою
У США схвалили виділення 240 мільярдів доларів на стимулювання технологічної промисловості 9 червня 2021, 09:50
Безос заявив, що у липні полетить у космос разом із братом 7 червня 2021, 15:10
Євросоюзу бракує 10 мільярдів євро інвестицій у штучний інтелект та блокчейн – ЄІБ 1 червня 2021, 16:44
Економічна правда
Укр / Рус
Пошук на сайті
Підпишіться на наші повідомлення!