Ціни на вугілля найбільші за 10 років — WSJ

Ціни на енергетичне вугілля виросли до максимального рівня за останні 10 років.

Про це повідомляє газета The Wall Street Journal.

У виданні зазначають, що це відбувається на тлі того, що уряди держав по всьому світу обіцяють скорочувати обсяги викидів CO2.

В WSJ пояснили таке зростання цін збільшенням попиту на енергетичне вугілля (який використовують для вироблення електроенергії на ТЕС - ЕП), через дефіцит природного газу, зростання споживання електроенергії, а також несприятливі погодні умови в Китаї. Також це закриття вугільної шахти в Колумбії, повені в Індонезії і Австралії, а також скорочення поставок в Китай.

За останній рік ціни на енергетичне вугілля виросли більш ніж удвічі. Вугілля з поставкою в країни Північно-Західної Європи раніше цього місяця подорожчав до максимуму з листопада 2011 року, а з початку року додав 64%.

Вартість вугілля, що поставляється з австралійського Ньюкасла, основна частина якого йде в Азію, в цього місяця піднімалася вище 121 дол за тонну, максимуму більш ніж за десять років. З початку року ціна збільшилися на 56%, свідчать дані Argus Media.

Видання пише, що ціни на енергетичне вугілля в Європі ростуть, незважаючи на те, що вартість квот на викиди CO2 також підвищується - в цьому році квоти в Євросоюзі подорожчали на 69%, перевищивши 50 євро за тонну.

"В теорії підвищення вартості квот повинно обмежувати попит на вугілля, використання якого призводить до більш високих викидів, ніж використання газу. Однак, оскільки ціни на газ також ростуть, його використання стає менш вигідним для споживачів, і вони знову звертаються до вугілля", - йдеться в повідомленні.

Нагадуємо:

Ціни на сировину стрімко ростуть з початку року, і ця тенденція, як очікується, продовжиться в міру пожвавлення світової економіки.

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