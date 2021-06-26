Енергоблок Рівненської АЕС відключено від енергомережі: спрацював аварійний захист

25 червня 2021 року о 19:39 відключено від мережі енергоблок №4 РАЕС з впливом на відключення блочних вимикачів із спрацюванням аварійного захисту.

Про це повідомляється на сайті підприємства.

За попередньою оцінкою, подію кваліфікували як порушення категорії "П05/1".

Ця категорія пояснюється як зупинення реакторної установки в процесі експлуатації енергоблока, які зумовлені: відмовами обладнання (елементів); помилками персоналу та/або помилковими рішеннями; зовнішніми впливами штучного або природного походження

"Станом на 20:39 у роботі перебувають три енергоблоки Рівненської АЕС із сумарним навантаженням 1725 МВт. Зауважень до роботи основного устаткування діючих енергоблоків та персоналу немає.

Радіаційний, протипожежний та екологічний стан на РАЕС і прилеглій території не змінювався й перебуває у межах чинних норм", - йдеться у повідомленні.

Нагадуємо:

На Хмельницькій АЕС відбулася аварійна зупинка блоку номер 2, перший блок цієї АЕС знаходиться на капітальному ремонті.