На Хмельницькій АЕС відбулася аварійна зупинка блоку
Субота, 19 червня 2021, 10:00
На Хмельницькій АЕС відбулася аварійна зупинка блоку номер, перший блок цієї АЕС знаходиться на капітальному ремонті.
Про це повідомляється на сайті ХАЕС.
Там зазначили, що "аварійна зупинка" не означає аварію, а означає, що коректно спрацьовує автоматика та системи безпеки АЕС.
"За міжнародною шкалою INES подію попередньо класифіковано нижче шкали /рівень "0" (не суттєво для безпеки).
Радіаційний стан на промисловому майданчику та у прилеглих регіонах не зазнавав змін, знаходиться на рівні, відповідному нормальній експлуатації енергоблоків, і не перевищує природних фонових значень", – йдеться у повідомленні.
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