На Хмельницькій АЕС відбулася аварійна зупинка блоку номер, перший блок цієї АЕС знаходиться на капітальному ремонті.

Про це повідомляється на сайті ХАЕС.

Там зазначили, що "аварійна зупинка" не означає аварію, а означає, що коректно спрацьовує автоматика та системи безпеки АЕС.

"За міжнародною шкалою INES подію попередньо класифіковано нижче шкали /рівень "0" (не суттєво для безпеки).

Радіаційний стан на промисловому майданчику та у прилеглих регіонах не зазнавав змін, знаходиться на рівні, відповідному нормальній експлуатації енергоблоків, і не перевищує природних фонових значень", – йдеться у повідомленні.