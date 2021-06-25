Зеленський ввів у дію рішення РНБО щодо розвитку авіабудівництва

Президент Володимир Зеленський своїм указом ввів у дію рішення , ухвалене Радою нацбезпеки та оборони 4 червня щодо розвитку авіабудівельної галузі.

Про це йдеться в Указі №268/2021, опублікованому на сайті Офісу президента.

Так, РНБО доручила Кабміну актуалізувати протягом місяця Стратегію відродження вітчизняного авіабудування до 2030 року,а також затвердити Державну цільову науково-технічну програму розвитку авіапромисловості на 2021 - 2030 роки.

Крім того уряду доручено ухвалити план антикризових заходів щодо Харківського державного авіаційного виробничого підприємства, опрацювати можливості реалізації довгострокових проектів "Повітряний старт" та "Національний авіаперевізник".

Також уряд повинен опрацювати механізми стимулювання експлуатантів літаків типу Ан (лізинг, компенсація ставки НБУ за кредитами тощо).

Останнім завданням до уряду є прискорення впровадження моделі корпоративного управління шляхом акціонування державних підприємств авіабудівної галузі.

Міноборони РНБО доручила опрацювати питання включення до Державної цільової оборонної програми розвитку озброєння та військової техніки завдань щодо оновлення авіапарку, зокрема бойових літаків, вертольотів, багатоцільових безпілотних авіаційних комплексів, військово-транспортних літаків Ан-74 та Ан-178.

Міністерству закордонних справ разом із Міністерством з питань стратегічних галузей промисловості доручили забезпечити просування продукції вітчизняної авіабудівної галузі на зовнішні ринки, а також пошук потенційних партнерів з метою інтеграції України у світову авіаційну промисловість.

Мінстратегпром разом із Національною академією наук вживатимуть заходів щодо імпортозаміщення авіапродукції, зокрема – підшипників спеціального призначення, електронних компонентів.

Також їм доручено опрацювати утворення національних структур сертифікації та експертних структур з виявлення контрафактної продукції, визначення відповідності і взаємозамінності комплектувальних виробів та матеріалів критичного імпорту.

Нагадуємо:

На засіданні Ради нацбезпеки і оборони прийняли рішення щодо розвитку авіабудівельної галузі в Україні на найближчі роки.

Економічна правда