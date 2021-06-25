Шведська SCANIA виграла в апеляції справу на 123 мільйони

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Апеляційний госпсуд відмовив колишньому дилеру шведської компанії SCANIA у задоволенні позову на стягнення з неї 123 млн грн – це обсяг річних інвестицій компанії в Україну.

Про це йдеться у пресрелізі SCANIA.

У компанії додали, що завдяки цьому рішенню можуть розблокувати програму власних інвестицій в Україну.

Шведський виробник вантажівок SCANIA входить у концерн Volkswagen. В Україні він працює через дилерську мережу, до якої входять локальні компанії-партнери. Останні ремонтують автомобілі Scania і продають нові та вживані вантажівки.

Зазначається, що у 2020 році компанія займала 27,4% українського ринку вантажівок, вироблених у Європі.

Раніше за рішенням Господарського суду Києва зі шведського виробника вантажівок могли стягнути 123 мільйони гривень. У 2016-17 роках "Сканія Україна" припинила співпрацю з "Фірма "Журавлина" через невиконання умов контракту останньою. Дилер під час обслуговування вантажівок використовував неякісні неоригінальні запчастини.

У 2019 році "Журавлина" подала на "Сканія Україна" кілька позовів до суду, серед яких – вимога стягнути 123 млн грн втраченого прибутку, розрахованого за період з 2012 року по 2017 рік включно. Позовні вимоги були сформовані на підставі втрат від надання послуг з обслуговування автомобілів Scania та їх продажу в п'яти областях.

Більше читайте у матеріалі ЕП: Шведам тут не місце: як Scania в суді програла річний обсяг інвестицій в Україну

Економічна правда