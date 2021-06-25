Київрада ухвалила проєкт лінії швидкісного трамваю з Борщагівки до центру міста

На засіданні Київради 24 червня депутати ухвалили проєкт реконструкції Вокзальної площі та продовження до центру Києва лінії швидкісного трамваю з Борщагівки.

Про це повідомляє сайт КМДА.

Проєкт "Київська міська мобільність" реалізують коштом Міжнародного банку реконструкції та розвитку (МБРР).

У його рамках Борщагівську лінію швидкісного трамвая продовжать до центру Києва. Планується побудувати близько 3,5 км трамвайної лінії вулицями Жилянською та Саксаганського, а також реконструюють Вокзальну площу.

Зазначається, що участь у проєкті візьме "Київпастранс" для забезпечення мобільності та функціонування пасажирського транспорту, покращення пішохідної інфраструктури, паркувальних зон, обмеження швидкість руху транспортних засобів та розвитку інфраструктури для руху велосипедів.

"У проєкті передбачено зменшення навантаження на метрополітен та поліпшення екологічної ситуації, підвищення безпеки та привабливості міста в очах його мешканців і гостей столиці", – додав член постійної комісії з питань бюджету та соціально-економічного розвитку Дмитро Білоцерковець.

Проєкт має за мету надати прямий доступ до центру міста жителям масивів Борщагівка та Відрадний. Також, зменшити навантаження на метрополітен, зокрема, пасажиропотік Святошинсько-Броварської лінії метро та його станцій пересадок.

Нагадуємо:

Київська міська державна адміністрація оголосила тендер на розробку проєктної документації будівництва Борщагівської лінії швидкісного трамваю від вулиці Старовокзальної до станції метро "Палац спорту" із заїздом на Вокзальну площу.

Економічна правда