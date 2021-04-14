Націоналізація "ПриватБанку": розгляд справи заморозили до кінця травня

Госпсуд м.Києва оголосив перерву у розгляді позову ексвласника ПриватБанку Ігоря Коломойського та його офшорної компанії Triantal Investments щодо повернення їм часток у банку.

Про це повідомляє пресслужба ПриватБанку.

"Господарський суд міста Києва 13 квітня оголосив перерву до 25.05.2021 року у розгляді позову екс-власників Приватбанку (Київ) Ігоря Коломойського і Triantal Investments про повернення їм акцій банку. До розгляду справи залучено КМУ", – йдеться у повідомленні.

Ігор Коломойський та його офшорна компанія Triantal Investments Ltd вимагають повернення їхніх часток в акціонерному капіталі банку. До націоналізації Коломойському належали 41,6572% акцій Приватбанку, Triantal Investments Ltd - 16,5748% акцій.

Нагадуємо:

Апеляційний суд поновив провадження у Госпсуді щодо скасування націоналізації Приватбанку та поверненню колишнім акціонерам їхніх часток.

Як повідомлялося, уряд країни 18 грудня 2016 року, посилаючись на пропозицію НБУ і колишніх акціонерів Приватбанку, найбільшими з яких на той момент були Коломойський і Геннадій Боголюбов, ухвалив рішення про націоналізацію Приватбанку і влила в його капітал понад 155 млрд грн.

Екс-власники банку вважають проведену націоналізацію, в результаті якої вони повністю позбулися своїх акцій, незаконною, тоді як Приватбанк і держава вимагають від них додаткового відшкодування шкоди.

Наразі сторони ведуть судові суперечки, як в Україні, так і в зарубіжних юрисдикціях.

Економічна правда