Націоналізація "ПриватБанку": розгляд справи заморозили до кінця травня
Госпсуд м.Києва оголосив перерву у розгляді позову ексвласника ПриватБанку Ігоря Коломойського та його офшорної компанії Triantal Investments щодо повернення їм часток у банку.
Про це повідомляє пресслужба ПриватБанку.
"Господарський суд міста Києва 13 квітня оголосив перерву до 25.05.2021 року у розгляді позову екс-власників Приватбанку (Київ) Ігоря Коломойського і Triantal Investments про повернення їм акцій банку. До розгляду справи залучено КМУ", – йдеться у повідомленні.
Ігор Коломойський та його офшорна компанія Triantal Investments Ltd вимагають повернення їхніх часток в акціонерному капіталі банку. До націоналізації Коломойському належали 41,6572% акцій Приватбанку, Triantal Investments Ltd - 16,5748% акцій.
Нагадуємо:
Апеляційний суд поновив провадження у Госпсуді щодо скасування націоналізації Приватбанку та поверненню колишнім акціонерам їхніх часток.
Як повідомлялося, уряд країни 18 грудня 2016 року, посилаючись на пропозицію НБУ і колишніх акціонерів Приватбанку, найбільшими з яких на той момент були Коломойський і Геннадій Боголюбов, ухвалив рішення про націоналізацію Приватбанку і влила в його капітал понад 155 млрд грн.
Екс-власники банку вважають проведену націоналізацію, в результаті якої вони повністю позбулися своїх акцій, незаконною, тоді як Приватбанк і держава вимагають від них додаткового відшкодування шкоди.
Наразі сторони ведуть судові суперечки, як в Україні, так і в зарубіжних юрисдикціях.
Економічна правда
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