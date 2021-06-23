Уряд дозволив "ГарПоку" продавати "зелену" електроенергію на термін до року
Уряд дозволив держпідприємству "Гарантований покупець" продавати електроенергію, вироблену з відновлюваних джерел, на термін більше місяця, але не більше року.
Таке рішення ухвалили на засіданні 23 червня.
Відповідно до порівняльної таблиці до проєкту постанови, яку оприлюднив в Telegram нардеп Олексій Гончаренко, "Гарантований покупець" отримав право самостійно визначати строк виконання, але не більше 12 місяців, протягом якого здійснюватиметься відпуск альтернативної електричної енергії.
Крім цього, аукціонні комітети з продажу електричної енергії можна буде проводити через інтернет.
Порядок також поширюється на комунальні унітарні підприємства, юрособи, 50% і більше акцій в статутних капіталах яких належить комунальному підприємству або територіальній громаді, а також дочірні компанії таких підприємств або юросіб.
Нагадаємо:
Кабінет міністрів пропонує запровадити акциз на продаж електроенергії з відновлюваних джерел.
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Економічна правда
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