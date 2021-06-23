Ціна на нафту Brent піднялась вище дворічного максимуму на тлі різкого скорочення запасів у США
Ціни на нафту піднялись вище 75 дол за барель у середу, досягнувши найвищого показника з кінця 2018 року на тлі різкого скорочення запасів у США.
Про це повідомляє Reuters.
Зазначається, що галузевий звіт про запаси нафти в США зміцнив думку про звуження балансу попиту і пропозиції в зв'язку з ростом автомобільних і повітряних перевезень в Європі і Північній Америці.
Ф'ючерси на нафту марки Brent подорожчали на 1,1% - до 75,62 дол, досягнувши найвищого показника з жовтня 2018 року - 75,64 дол.
WTI подорожчала на 0,88% до 73,49 дол за барель.
"Висхідний тренд набирає обертів", - сказав нафтовий брокер PVM Стівен Бреннок.
"Вся увага тепер прикута до того, що вирішить ОПЕК + на зустрічі 1 липня, оцінюючи відновлення попиту", - йдеться у повідомленні.
Станом на 14:27 за Києвом нафта Brent торгувалась по 75,40 дол за барель, WTI - 73,41 дол.
Нагадаємо:
Нафта Brent сягнула дворічного максимуму на торгах 9 червня, а WTI – трирічного, внаслідок очікувань щодо відновлення економічної активності у західних країнах цьогоріч.
Економічна правда
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