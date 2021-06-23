Всі розділи
Укр / Рус

Ціна на нафту Brent піднялась вище дворічного максимуму на тлі різкого скорочення запасів у США

Середа, 23 червня 2021, 14:35
 
CNN

Ціни на нафту піднялись вище 75 дол за барель у середу, досягнувши найвищого показника з кінця 2018 року на тлі різкого скорочення запасів у США.

Про це повідомляє Reuters.

Зазначається, що галузевий звіт про запаси нафти в США зміцнив думку про звуження балансу попиту і пропозиції в зв'язку з ростом автомобільних і повітряних перевезень в Європі і Північній Америці.

Ф'ючерси на нафту марки Brent подорожчали на 1,1% - до 75,62 дол, досягнувши найвищого показника з жовтня 2018 року - 75,64 дол. 

WTI подорожчала на 0,88% до 73,49 дол за барель.

"Висхідний тренд набирає обертів", - сказав нафтовий брокер PVM Стівен Бреннок.

"Вся увага тепер прикута до того, що вирішить ОПЕК + на зустрічі 1 липня, оцінюючи відновлення попиту", - йдеться у повідомленні.

Станом на 14:27 за Києвом нафта Brent торгувалась по 75,40 дол за барель, WTI - 73,41 дол.

Нагадаємо:

Нафта Brent сягнула дворічного максимуму на торгах 9 червня, а WTI – трирічного, внаслідок очікувань щодо відновлення економічної активності у західних країнах цьогоріч.

Економічна правда

Читайте нас також у Telegram. Підписуйтесь на наші канали "УП. Кляті питання" та "УП. Off the record"

нафта США

powered by lun.ua
Матеріали за темою
Імпорт нафти в Україну з початку року впав на 30% 17 червня 2021, 09:00
У справі АЗС Glusco арештовані корпоративні права 28 компаній – ДФС 14 червня 2021, 13:52
Нафта зросла в ціні вище 73 доларів за барель — вперше за 2 роки 12 червня 2021, 12:15
Економічна правда
Укр / Рус
Пошук на сайті
Підпишіться на наші повідомлення!