Ціна на нафту Brent піднялась вище дворічного максимуму на тлі різкого скорочення запасів у США

CNN

Ціни на нафту піднялись вище 75 дол за барель у середу, досягнувши найвищого показника з кінця 2018 року на тлі різкого скорочення запасів у США.

Про це повідомляє Reuters.

Зазначається, що галузевий звіт про запаси нафти в США зміцнив думку про звуження балансу попиту і пропозиції в зв'язку з ростом автомобільних і повітряних перевезень в Європі і Північній Америці.

Ф'ючерси на нафту марки Brent подорожчали на 1,1% - до 75,62 дол, досягнувши найвищого показника з жовтня 2018 року - 75,64 дол.

WTI подорожчала на 0,88% до 73,49 дол за барель.

"Висхідний тренд набирає обертів", - сказав нафтовий брокер PVM Стівен Бреннок.

"Вся увага тепер прикута до того, що вирішить ОПЕК + на зустрічі 1 липня, оцінюючи відновлення попиту", - йдеться у повідомленні.

Станом на 14:27 за Києвом нафта Brent торгувалась по 75,40 дол за барель, WTI - 73,41 дол.

Нагадаємо:

Нафта Brent сягнула дворічного максимуму на торгах 9 червня, а WTI – трирічного, внаслідок очікувань щодо відновлення економічної активності у західних країнах цьогоріч.

Економічна правда