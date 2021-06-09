Ціни на нафту на рекордних за два роки рівнях

Нафта Brent сягнула дворічного максимуму на торгах 9 червня, а WTI – трирічного, внаслідок очікувань щодо відновлення економічної активності у західних країнах цьогоріч.

Про це повідомляє Reuters, дані Markets Insider.

Станом на 16:38 за Києвом нафта West Texas Intermediate (WTI) торгувалася за 70,35 долара/барель та зросла на 30 центів (+0,4%) після рекорду у 70,35 дол/барель 8 червня.

Нафта Brent зросла у ціні на 44 центи, або 0.6%, до 72.66 долара за барель (+1,2%).

Таке зростання пов’язано з ослабленням карантинних обмежень для подорожей у низці країн через вакцинацію населення.

Крім того, 8 червня Енергетична інформаційна адміністрація США збільшила прогноз попиту на нафту цьогоріч з 1,39 млн барелів на день до 1,49 млн б/д.

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Економічна правда