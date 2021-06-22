НБУ заявляє про тиск через рішення щодо правління Ощадбанку

Національний банк заявив, про тиск з боку наглядової ради банку, де раніше працював кандидат на посаду члена правління Ощадбанку, якого регулятор напередодні не погодив на цю посаду.

Про це повідомляє пресслужба НБУ.

"Національний банк застерігає від спроб впливу на процес прийняття відповідних рішень Комітетом з питань нагляду та регулювання діяльності банків, нагляду платіжних систем НБУ розцінюючи наполегливі рекомендації як прояв тиску на незалежного регулятора", – йдеться у заяві.

Ймовірно, йдеться про Олену Малинську, яку раніше регулятор не погодив на посаду членкині правління Ощадбанку, відповідальної за підготовку часткової чи повної приватизації банку. Банк призначив її на посаду у березні за результатами конкурсу.

Водночас, на початку червня НБУ не погодив ще одну кандидатуру до правління держбанку, Ольгу Байцар, яка в Ощадбанку відповідала за мікро-, малий та середній бізнес.

Після відмови, продовжує регулятор, Національний банк отримав лист від членів наглядової ради банку, в якому вона працювала раніше. Цей лист НБУ розцінює як спробу вплинути на прийняте регулятором рішення.

"Національний банк глибоко переконаний, що наглядова рада АТ "Ощадбанк" повинна без інформаційного тиску завершити та подати на розгляд Національного банку кандидатури на посади членів правління банку", – підсумовують у регуляторі.

Нагадуємо:

Міністерство фінансів, Європейський банк реконструкції та розвитку і державний "Ощадбанк" підпишуть мандатний лист щодо довгострокового фінансування, завдяки чому ЄБРР зможе згодом увійти в капітал банку.

Економічна правда